«Шахеди» через кількість і модернізацію стають небезпечнішими за балістичні ракети, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що ударні безпілотники «шахед» через їхню велику кількість та модернізацію іноді є більшою загрозою, ніж балістичні ракети. Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

За словами глави держави, балістичні ракети вдається збивати там, де стоять системи Patriot, тоді як для протидії масованим атакам «шахедів» потрібен комплекс засобів — перехоплювачі, винищувачі F‑16, вертольоти та інші рішення.

«Щоб збити таку велику кількість «шахедів» на такій висоті, потрібно застосовувати все. Перехоплювачі, F‑16, гелікоптери — все застосовуємо. І багато залежить від погоди. У мороз подивимося, як будемо застосовувати гелікоптери. Дощ — і авіація вже не так все бачить», — сказав Зеленський.

Президент також поінформував, що у листопаді планується вийти на серійне виробництво дронів-перехоплювачів — орієнтовно 500–800 одиниць на добу. За його словами, паралельно потрібно готувати достатню кількість операторів для мобільних вогневих груп, які працюватимуть із цими перехоплювачами.

Крім оборонних заходів, Зеленський повідомив про плани активізувати ударні можливості України: збільшити бойове застосування ракет «Фламінго» та дронів‑ракет «Рута». «Ми робимо все, щоб цьогоріч застосовувати їх не по одній‑дві, а серйозно», — зазначив він, підкресливши, що попередні застосування показали ефективні результати.

