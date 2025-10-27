Ситуація на фронті: окупанти безуспішно наступають на кількох напрямках

Російські війська продовжують наступальні операції на сході та півдні України, проте суттєвого прогресу не досягли.

На Покровському напрямку РФ зазнає втрат техніки та транспорту, не просуваючись уперед.

На Херсонському напрямку обмежені атаки росіян поблизу Антонівського мосту та на острові Карантинний не дали просування вперед. Аналітики підкреслюють, що Кремль намагається хибно зобразити створення плацдарму на правобережжі Херсонської області, що, за оцінками аналіітиків, є частиною інформаційної операції, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

26 жовтня російські війська атакували північ Сумської області та Курську область, зокрема в районі Кіндратівки, Костянтинівки, Юнаківки та Олексіївки. Ворог застосовував невеликі групи для проникнення на українські позиції, проте ЗСУ утримували оборону і просувалися на Куп’янському напрямку.

На Лиманському та Сіверському напрямках ворог проводив механізовані штурми малими групами. Українські військові відбили атаки, знищивши один танк і 13 бронемашин та майже 50 російських солдатів, які намагалися втекти.

У районі Добропілля ЗСУ за останні десять днів звільнили Кучерів Яр та ще дев’ять населених пунктів.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти стали частіше здійснювати механізовані атаки на сході та півдні.