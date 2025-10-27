Погода 27 жовтня: потужний циклон принесе дощі, вітер та похолодання

Сьогодні в Україні очікується прохолодна та дощова погода. Циклон із південного сходу визначатиме погоду в більшості областей України, повідомили синоптики.

В центрі - хмарно, дощі, подекуди сильні. Температура повітря +7-12°C. Вітер південно-східний, 7–12 м/с, місцями пориви до 15 м/с.

На півдні - хмарно, дощі. Температура повітря +12-16°C. Вітер - південно-східний, 7–12 м/с.

На сході - помірні дощі. Температура повітря +9-13°C. Вітер - південно-східний, 7–12 м/с.

На заході - мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря +8-12°C. Вітер - південно-східний, 5–10 м/с.

На півночі - мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря +7-11°C. Вітер - південно-східний, 5–10 м/с.

У Києві – без опадів, мінлива хмарністю. Температура повітря +8-10°C. Вітер - південно-східний, 5–10 м/с.