﻿
Суспiльство

В окремих регіонах України 25 жовтня запровадять обмеження споживання електроенергії, - Укренерго

В окремих регіонах України 25 жовтня запровадять обмеження споживання електроенергії, - Укренерго

У суботу, 25 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Про це повідомляє «Укренерго».

Час та обсяг застосування обмежень будуть наступними:

  • Графіки погодинних відключень діятимуть з 07:00 до 23:00 обсягом від 1 до 2 черг.
  • Графіки обмеження потужності будуть застосовуватися з 08:00 до 23:00 для промислових споживачів.

В «Укренерго» попередили, що обсяг застосування обмежень може змінитись, і закликали громадян стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах, а також споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Укренерговійна в Україніагресія рфграфіки відключення електропостачання
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Фінська православна церква розірвала співпрацю з московським попом, який "окормляв" українських біженців
Свiт 24.10.2025 16:57:42
Фінська православна церква розірвала співпрацю з московським попом, який "окормляв" українських біженців
Читати
П'ятеро затриманих у Тернополі за підозрою в злочинних діях військових брали безпосередню участь у бойових діях
Надзвичайні події 24.10.2025 16:32:18
П'ятеро затриманих у Тернополі за підозрою в злочинних діях військових брали безпосередню участь у бойових діях
Читати
Санкції мало не буває: як колективний Захід атакує Росію рестрикціями
Аналітика 24.10.2025 16:12:03
Санкції мало не буває: як колективний Захід атакує Росію рестрикціями
Читати

Популярнi статтi