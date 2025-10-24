В окремих регіонах України 25 жовтня запровадять обмеження споживання електроенергії, - Укренерго

У суботу, 25 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Про це повідомляє «Укренерго».

Час та обсяг застосування обмежень будуть наступними:

Графіки погодинних відключень діятимуть з 07:00 до 23:00 обсягом від 1 до 2 черг.

Графіки обмеження потужності будуть застосовуватися з 08:00 до 23:00 для промислових споживачів.

В «Укренерго» попередили, що обсяг застосування обмежень може змінитись, і закликали громадян стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах, а також споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.