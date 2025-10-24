Приватна клініка в Києві намагалася продати новонароджену дівчинку іноземцям

Правоохоронці Києва викрили спробу продати новонароджену дівчинку іноземцям. Співробітники приватної медичної компанії, намагалися передати іноземцям немовля під виглядом програми сурогатного материнства. Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції та Київської міської прокуратури.

Як повідомили у поліції, сімейна пара з Китаю приїхала до України для того, щоб скористатися послугами програми сурогатного материнства, які надає столична приватна клініка. Сурогатна матір народила для пари двійнят – хлопчика та дівчинку.

Медиків підозрюють у незакінченому замаху на торгівлю малолітньою дитиною фото: Київська міська прокуратура/Facebook

«Надалі задля того, щоб іноземці офіційно могли стати батьками дітей та зареєструвати їх, провели генетичну експертизу. Експертиза встановила, що чоловік не є батьком дівчинки, рідним йому є лише хлопчик», – повідомили у поліції.

За словами правоохоронців, знаючи це, представники клініки все одно намагалися передати дівчинку сімейній парі, допомагаючи їм через суд визнати батьківство, щоб забрати дитину. Зрештою подружжя повернулося до Китаю з народженим в Україні сином. Дівчинку ж керівники клініки залишили на няню в орендованій квартирі у Києві, поки не вирішиться питання у суді.

«Зазначимо, що представники клініки мали офіційно передати дитину, у якої немає батьків, під опіку держави, однак не зробили цього. Натомість їх метою було віддати дитину іноземцям, які оплатили народження двох дітей», – наголосили у поліції.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру співвласнику приватної клініки репродуктивної медицини та менеджеру клініки, які намагалися віддати новонароджену дівчинку подружжю з Китаю, знаючи що це не їхня дитина.

Медиків підозрюють у незакінченому замаху на торгівлю малолітньою дитиною та незаконній посередницькій діяльності щодо удочеріння дитини, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 169 КК України).