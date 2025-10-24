Український роман отримав спецвідзнаку на Франкфуртському книжковому ярмарку

На Франкфуртській книжковій виставці оголосили лауреатів премії Hotlist 2025, якою відзначають найкращі книжки незалежних видавництв. Український роман «Доця» Тамари Горіха Зерня (Тамари Дуди), виданий у Німеччині під назвою «Донецька дівчина» («Donezka Mädchen») видавництвом Friedrich Mauke, отримав спеціальну премію Dörlemann ZuSatz розміром 1500 євро. Про це повідомляє «Читомо».

Спецпремію присуджено за переклад твору, який здійснили Аннегрет Бекер, Лукас Жур та Олександр Кратохвіл. Раніше роман також переміг у читацькому голосуванні.

Обґрунтування журі:

Журі високо оцінило роман за його "безпосередній зв’язок із нашим сьогоденням і водночас таку літературну переконливість". У центрі сюжету — дизайнерка вітражів Ельф, яка в Донецьку в 2014 році, після початку російського вторгнення, постає перед вибором і вирішує чинити опір, "перевершуючи саму себе".

"Доця" розповідає про першу фазу російського вторгнення на Східну Україну в 2014 році, відкриваючи нечасто чуту жіночу перспективу на війну, насильство та солідарність. Члени журі відзначили "оповідну силу, чітку інтонацію та велику гостроту" книги.

Особливо журі вразила позачасовість роману: "він виходить за межі конкретних тем – жіночої перспективи, політичних подій, місця – і розповідає універсальну історію про мужність, самоствердження та опір". Журі назвало "Доцю" текстом "великої актуальності та літературної точності" і книгою, яку "не тільки варто, але й необхідно прочитати".

Реакція видавця:

Видавець Андре Штьор у коментарі висловив неймовірну радість за авторку Тамару Дуду та українське видавництво «Білка», де роман вийшов у 2019 році. "Для нас, як видавництва в Німеччині, це величезне щастя. І відгуки, і оцінка журі, які ми отримали, були настільки позитивними! Для мене це величезна мотивація, що ми робимо правильну справу, що ми повинні перекладати ці історії, які розповідаються в українській літературі, німецькою мовою. Тут є цікавість, ми тільки повинні її ще більше пробудити. Емоції переповнюють!" – зазначив він.

Про переможця основної премії:

Головну премію Hotlist 2025 у розмірі 5000 євро отримало берлінське видавництво März Verlag за роман «Die Liebe vereinzelter Männer» («Кохання самотніх чоловіків») Віктора Герінґера, перекладений з бразильської португальської.

Нагадаємо, що українською мовою роман «Доця» про перипетії війни на Донбасі очима волонтерки вийшов у 2019 році у видавництві «Білка».

Нагадаймо, раніше українська поетка потрапила до шортліста міжнародної премії The Asian Prize for Poetry.