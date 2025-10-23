Українська поетка у шортлісті міжнародної премії The Asian Prize for Poetry

Українська поетка Юлія Мусаковська увійшла до короткого списку номінантів на престижну міжнародну премію The Asian Prize for Poetry 2025. Цю інформацію поетка повідомила на своїй фейсбук-сторінці.

Мусаковська потрапила до фінального списку з віршем "Natural Disaster" ("Стихійне лихо"). Оригінальний текст був написаний українською мовою, а його переклад англійською здійснила Олена Дженнінґз.

Темою цьогорічної премії стала "Земля". Організатори зазначають, що автори запропонували свій погляд на тему "з вражаючою різноманітністю та глибиною, аби додати свій унікальний культурний та літературний підхід".

Загалом до шортліста увійшли 10 робіт із восьми країн світу, що демонструє прагнення премії створити справді міжнародну платформу. Серед номінантів — поети з України, Індонезії, Шрі-Ланки, Ботсвани, Вʼєтнаму, Індії, Малайзії та Філіппін.

До короткого списку увійшли:

Natural Disaster , Юлія Мусаковська (Україна);

The Roots of My Feet , Денні І. Ятіма (Індонезія);

The Infinity Circle , Акуратія Вітханадж Аліан Відуджіт (Шрі-Ланка);

The River of Thoughts , Доан Нгуєн Ань Мінь (Вʼєтнам);

Howl, Рекс Тан Чван Шіу (Малайзія).

Цікаво, що журі премії цього року очолила українська поетка та кураторка літературних проєктів Ірина Вікирчак. Окрім неї, до складу журі входять пʼять експертів з різних країн, що забезпечує багатокультурний та об'єктивний підхід до оцінювання анонімізованих робіт. Серед членів журі: Луїза Бертана (Філіппіни), Гезер Бурбо (США), Шірані Раджапаксе (Шрі-Ланка), доктор Ламе Пусетсо (Ботсвана) та Схоластика Мораа (Кенія).

Ім’я переможця The Asian Prize for Poetry 2025 буде оголошено 15 грудня 2025 року.

