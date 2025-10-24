﻿
Погода 24 жовтня: подекуди дощі та сильний вітер.

Сьогодні атмосферний фронт із північного заходу принесе до України помірні дощі та посилення вітру до штормових значень. Синоптики попередили про перший (жовтий) рівень небезпеки. На Правобережжі пориви вітру можуть сягати 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат він посилюватиметься до 25 м/с.

Дощі спочатку з’являться у західних областях, потім впродовж дня п’ятниці та до вечора — на півдні України, у центральних та північних областях. На сході, Сумщині, Полтавщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині – без істотних опадів. На Закарпатті та в Карпатах прогнозується значний дощ.

Температура повітря +12-17, на півдні місцями +16-19, лише на крайньому заході (Львівщина, Івано-Франківщина, Закарпаття), температура повітря знизиться до +9-12.

У Києві та області - хмарно, ввечері можливий дощ. Вітер - південно-східний, 7-12 м/с, з поривами 12-15 м/с.. Температура повітря +13-15.

 

 

 

 

 

