Полiтика

Путін запевнив, що санкції США суттєво не позначаться на економічній ситуації в країні

Ватажок рашистів Владімір Путін стверджує, що нові санкції проти Росії суттєво не позначаться на економічній ситуації в країні.

Про це повідомили пропагандистські агентства ТАСС та «РИА Новости». 

Він зазначив, що «певні втрати» від обмежень усе ж будуть, але, мовляв, енергетика Росії «почувається впевнено». Нові санкції Путін назвав «спробою чинити тиск».

«Санкції — недружній акт, він не зміцнює російсько-американські відносини», — зауважив очільник Кремля.

Нагадаємо, напередодні міністр фінансів США Скотт Бессент також заявив, що адміністрація Дональда Трампа вводить нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили компанії «Роснефть» та «Лукойл».

За словами Бессента, це «одні з найбільших санкцій», які Сполучені Штати запроваджували коли-небудь проти Російської Федерації.

А вже сьогодні, 23 жовтня, Європейський Союз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти росії. Зокрема, до нього ввійшла заборона імпорту російського зрідженого (скрапленого) газу.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

санкціїВладімір Путінантиросійські санкції
