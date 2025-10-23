Швеція готує найбільший експорт винищувачів у своїй історії для України

Швеція має намір продати Україні значну кількість винищувачів JAS 39 Gripen E. Йдеться про 120 літаків, що зробить цю угоду найбільшою за всю історію експорту шведських військових літаків, повідомляє шведський телеканал TV4 Nyheterna.

Для порівняння, нині Швеція може продати Україні лише трохи більше 10 одиниць Gripen версії C/D, що значно поступається потенційному обсягу поставки останньої модифікації.

Якщо угода буде реалізована, Україна отримає можливість значно посилити свої повітряні сили. 120 літаків Gripen E дозволять модернізувати авіацію та покращити контроль над повітряним простором у конфліктних зонах.

Ця угода може стати однією з найбільших в історії міжнародних постачань бойової авіації і значно посилить стратегічні можливості України у протистоянні з агресором.

Довідка: JAS 39 Gripen E - одномісний багатоцільовий винищувач останньої генерації, призначений для повітряних боїв, ударів по наземних цілях та ведення розвідки. Новітня версія шведського винищувача, розроблена компанією Saab. Модель оснащена потужнішим двигуном, має більшу дальність польоту та сучасні системи радіолокації й електроніки. Це робить Gripen E високоефективним у повітряних боях та для підтримки наземних операцій. Літаки оснащені сучасними системами управління вогнем, датчиками для ведення розвідки та інтегрованими засобами електронної боротьби. Ця модифікація значно перевищує можливості попередніх версій Gripen і є конкурентом для багатьох сучасних винищувачів.

Як повідомляло раніше ForUa, Фінляндія приєдналася до ініціативи PURL.