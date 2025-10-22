Компроміс Трампа щодо лінії фронту гарний, але Путін його не підтримає, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонований президентом США Дональдом Трампом компроміс — зупинитися на поточній лінії фронту — є слушним, проте російський лідер Володимир Путін навряд чи його підтримає.

Про це глава держави повідомив під час спільної пресконференція з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Осло.Зеленський про компроміс Трампа та переговори з Росією

— Після нашої розмови ви бачили публічні заяви Трампа, який запропонував зупинитися на поточних позиціях і почати переговори. На мою думку, це гарний компроміс, але я не впевнений, що Путін його підтримає, і я прямо сказав про це президенту, — зазначив Зеленський.

Президент додав, що переговори у Білому домі минулої п’ятниці, 17 жовтня, тривали понад дві години та охопили широкий спектр тем.

— Найголовніше — обговорювали, як забезпечити безпеку, зміцнити єдність та гарантії безпеки, включно з роллю США у цих гарантіях, що є ключовим для майбутнього України, — наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що темою дискусій стало, як дипломатичними методами стримати агресивні дії Путіна.

Між тим, за даними CNN, надії Трампа на швидку зустріч із Путіним у Будапешті можуть зірватися через жорстку позицію Москви щодо завершення війни в Україні.

ForUA нагадує, 16 жовтня після телефонної розмови з Путіним Трамп оголосив про домовленість провести новий саміт, попередньо за участі високопоставлених радників обох країн під керівництвом держсекретаря США Марко Рубіо.

За інформацією CNN, попередня зустріч Рубіо з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим відклали з невідомих причин.

Однак джерела видання припускають різницю у баченні шляхів завершення війни.

20 жовтня Рубіо та Лавров провели телефонну розмову, обговоривши наступні кроки після діалогу Трампа і Путіна. Держсекретар США підкреслив важливість майбутніх зустрічей як шансу для співпраці над довгостроковим врегулюванням.

За даними CNN, після розмови було констатовано, що позиція Росії практично не змінилася і не відповідає очікуванням Вашингтона.

Тому Рубіо навряд чи рекомендуватиме Трампу організовувати зустріч із Путіним наступного тижня, хоча дипломатичні контакти можуть тривати.