Росія плює в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитсадку в Харкові, внаслідок якого загинула одна людина.

Про це керівник держави сповістив у Телеграмі.

«Удар російського безпілотника по дитячому садочку в Харкові – після ночі масованої атаки. На жаль, відомо про одного загиблого. Мої співчуття рідним. Станом на зараз семеро людей постраждало. Їм надається медична допомога. Всі діти евакуйовані й перебувають в укриттях. За попередньою інформацією, у багатьох гостра реакція на стрес», - розповів Зеленський.

Він наголосив, що «немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку».

«Очевидно, що Росія нахабніє. Ці удари – це плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні. Бандитів і терористів можна поставити на місце лише силою», - сказав Президент.

У Холодногірському районі Харкова російський безпілотник поцілив у приватний дитячий садок, там спалахнула пожежа.