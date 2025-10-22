﻿
Суспiльство

Росія плює в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні, - Зеленський

Росія плює в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитсадку в Харкові, внаслідок якого загинула одна людина.

Про це керівник держави сповістив у Телеграмі.

«Удар російського безпілотника по дитячому садочку в Харкові – після ночі масованої атаки. На жаль, відомо про одного загиблого. Мої співчуття рідним. Станом на зараз семеро людей постраждало. Їм надається медична допомога. Всі діти евакуйовані й перебувають в укриттях. За попередньою інформацією, у багатьох гостра реакція на стрес», - розповів Зеленський.

Він наголосив, що «немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку».

«Очевидно, що Росія нахабніє. Ці удари – це плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні. Бандитів і терористів можна поставити на місце лише силою», - сказав Президент.

У Холодногірському районі Харкова російський безпілотник поцілив у приватний дитячий садок, там спалахнула пожежа.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

дитсадокХарківВолодимир Зеленський
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

В Празі заборонять електросамокати
Свiт 21.10.2025 23:56:02
В Празі заборонять електросамокати
Читати
NASA шукає альтернативу SpaceX для польоту на Місяць через затримки у графіку
Технології 21.10.2025 23:37:03
NASA шукає альтернативу SpaceX для польоту на Місяць через затримки у графіку
Читати
Потенційно небезпечна речовина: ЄС обговорює заборону спиртових антисептиків, бо етанол підвищує ризик раку
Здоров'я 21.10.2025 23:18:28
Потенційно небезпечна речовина: ЄС обговорює заборону спиртових антисептиків, бо етанол підвищує ризик раку
Читати

Популярнi статтi