Війна

У Харкові рашисти влучили в приватний дитсадок. Інформація про загиблих дітей не підтвердилася

Війська РФ влучили в приватний дитячий садочок у Холодногірському районі Харкова.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Терехов спершу повідомив, що внаслідок атаки є поранені діти. Але вже через годину спростував це.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що всі діти евакуйовані й перебувають в укриттях. За попередньою інформацією, у багатьох гостра реакція на стрес.

Голова обласної адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що росіяни атакували Холодногірський район ударними безпілотниками.

Нині відомо про одного загиблого — це 40-річний чоловік. А також про сімох постраждалих.

Лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Фото: ДСНС

 Автор: Богдан Моримух

