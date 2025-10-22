У Харкові рашисти влучили в приватний дитсадок. Інформація про загиблих дітей не підтвердилася

Війська РФ влучили в приватний дитячий садочок у Холодногірському районі Харкова.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Терехов спершу повідомив, що внаслідок атаки є поранені діти. Але вже через годину спростував це.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що всі діти евакуйовані й перебувають в укриттях. За попередньою інформацією, у багатьох гостра реакція на стрес.
Голова обласної адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що росіяни атакували Холодногірський район ударними безпілотниками.
Нині відомо про одного загиблого — це 40-річний чоловік. А також про сімох постраждалих.
Лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу.
Фото: ДСНСАвтор: Богдан Моримух