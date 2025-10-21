Пост, посвящённый дню рождения режиссёра Евгения Афинеевского, вновь привлёк внимание к его фигуре — документалиста, который строит визуальные истории о войнах, правах человека и революциях. В нём режиссёра называют «другом» и «вдохновителем» фильма «Ukraine Hoax» — что ставит под вопрос его позицию как независимого автора и вызывает серьёзные сомнения в профессиональной этике.

Афинеевский родился в России, но работает в США и Израиле. Он стал известен после выхода «Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom» (2015), получившего номинацию на «Оскар» и широкий резонанс. Однако стиль режиссёра вызывает неоднозначную реакцию: критики отмечают, что фильм ограничен одной точкой зрения, игнорируя реальную сложность событий и большую часть восточного региона страны, превращая трагедию украинского народа в эмоциональный спектакль для западной аудитории.

Сам Афинеевский признаёт, что его происхождение влияет на восприятие фильма в России:

«Многие российские зрители обвиняли меня в предвзятости… Я родился в России. Конечно, им не хочется видеть всё это».

Критики отмечают, что Афинеевский никогда не был на Майдане и фактически не участвовал в событиях, которые описывает, что ставит под сомнение достоверность его нарратива. Кроме того, в его социальных сетях не видно реальной поддержки Украины или помощи беженцам, что создаёт впечатление, что режиссёр в первую очередь спекулирует на украинской теме, создавая зрелищный продукт для международной аудитории и собственного имиджа.

Особое внимание вызывает упоминание его связи с фильмом «Ukraine Hoax» — проектом, продвигаемым Майклом Капуто, бывшим советником по коммуникациям в Минздраве США и известным распространением пророссийской дезинформации о событиях на Майдане и войне в Украине. Факт того, что Афинеевского называют «вдохновителем» этого сомнительного проекта, усиливает опасения, что он не демонстрирует должной прозрачности и профессиональной дистанции, рискуя быть использованным для распространения манипулятивных нарративов.

Хотя режиссёр позиционирует себя как «гражданин мира» и активист, критики подчёркивают: для документалиста, работающего с темами войны и правды, важна честность, аналитика и прозрачность источников, а не только эмоциональная драматизация. В противном случае его фильмы остаются не честной журналистикой, а инструментом спекуляции и зрелищного контента.