Замах на Роберта Фіцо: Юраю Цинтулі присудили 21 рік ув'язнення

72-річний Юрай Цинтула, який у травні 2024 року скоїв замах на життя прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, визнаний винним у вчиненні терористичного акту та засуджений до 21 року позбавлення волі.

Замах стався 15 травня 2024 року у місті Гандлова, коли прем'єр-міністр Фіцо вітав прихильників після виїзного засідання Уряду. Юрай Цинтула відкрив вогонь по політику, який отримав серйозне вогнепальне поранення у живіт.

Незважаючи на тяжкість поранення, Роберт Фіцо вижив. Він переніс дві складні операції і пройшов тривалий курс реабілітації, після чого повністю одужав.

Словацький суд визнав дії Цинтули терористичним актом, спрямованим на підрив конституційного ладу та дестабілізацію ситуації в країні. Вирок у вигляді 21 року ув'язнення став кульмінацією судового процесу, який привернув увагу світової спільноти.

Мотиви нападника були політично вмотивованими, хоча сам Цинтула під час затримання стверджував, що не мав наміру вбивати прем'єра. Суд, однак, кваліфікував його дії як спланований терористичний акт.

Роберт Фіцо, який наразі повністю відновив свої обов'язки, не коментував вирок публічно. Справа Цинтули стала одним із найрезонансніших політичних злочинів у новітній історії Словаччини.