США не хочуть вводити нові санкцій проти РФ

Лідер республіканців у Сенаті США Джон Тун заявив, що Сенат відкладе розгляд нового закону про санкції проти Росії щонайменше до саміту президента Дональда Трампа з Путіним.

"На даний момент ми ніби натиснули на кнопку паузи", - сказав він.

Тун розповів, що розмовляв із сенатором Ліндсі Гремом, головним лобістом законопроєкту від республіканців: "Зараз Грем працює з Білим домом, намагаючись визначити, чи буде ця зустріч, яка відбудеться через пару тижнів, плідною і чи сприятиме просуванню процесу.

"Якщо цього не станеться, я все ще вважаю, що законопроєкт про санкції - це інструмент у арсеналі президента, який він може використати проти росіян, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів", - додав він.

Сенатори вже кілька місяців наполягають на голосуванні за ініціативу, що передбачає нові економічні санкції, аби посилити тиск на Росію з метою припинення її війни проти України, повідомляє Bloomberg.

Інтерес до ініціативи відновився у вересні, коли російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі під час атаки на Україну - через кілька тижнів після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.

Однак сенатори утрималися від голосування, оскільки чекали сигналу підтримки від Трампа.

Нагадаємо, США блокують фінансову ініциативу ЄС на користь України.