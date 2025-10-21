﻿
Погода 21 жовтня: незначні дощі та підвищення температури

Сьогодні в Україні очікується хмарна з проясненнями погода. Дощі пройдуть у східних областях, на Черкащині, у Дніпрі з районами, на Сумщині, Полтавщині. На решті території України — без опадів. Вітер - північно-західний, у західних областях з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, повідомили синоптики. Температура повітря +8-13°, на сході та північному сході країни +5-10°, на півдні та заході +10-15.

У Києві та області утримається суха погода. Вітер - північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря у столиці +8-13°, в області +6-13°.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

