Супутник Сатурна має ключові умови для існування життя, – вчені

Новий аналіз даних, зібраних космічним апаратом NASA Cassini, виявив додаткові докази того, що супутник Сатурна Енцелад може потенційно підтримувати життя, передає Reuters.

Вчені проаналізували дані, отримані під час найближчого прольоту Cassini біля Енцелада у 2008 році, зокрема момент, коли апарат пролітав безпосередньо крізь струмені крижаних частинок та газів, що виривалися через тріщини поблизу південного полюса супутника. Це дало змогу отримати більш чітке уявлення про хімію підземного океану.

Окрім підтвердження наявності певних органічних молекул, включно з прекурсорами амінокислот – будівельних блоків білків, великих і складних молекул, необхідних для життя, – дослідники виявили нові класи органічних сполук, які раніше не були зафіксовані.

“Ми виявили кілька категорій органічних – тобто насамперед вуглецевмісних – молекул, що мають різну структуру та хімічні властивості”, — зазначив провідний автор дослідження Нозаїр Хаваджа з Вільного університету Берліна.

За його словами, ці молекули можуть за певних умов брати участь у процесах утворення більш складних органічних сполук, що є ключовими складовими життя.

“Вважають, що такі сполуки є проміжними продуктами синтезу більш складних молекул, які можуть бути потенційно біологічно значущими. Ці молекули можуть утворюватися абіотично, тобто без будь-якої взаємодії з життям на Землі”, – додав Хаваджа.

Енцелад вважається одним із найцікавіших місць у Сонячній системі для пошуку можливого життя поза Землею. Названий на честь гіганта з давньогрецької міфології, він є одним із найближчих супутників газового гіганта Сатурна – другої за розміром планети Сонячної системи. Діаметр Енцелада становить близько 504 км, він обертається навколо Сатурна на відстані приблизно 238 тис. км.

Вчені вважають, що Енцелад має всі необхідні хімічні сполуки для життя та гідротермальні вентиляційні отвори, які випускають гарячу, багату на мінерали воду в океан – середовище, подібне до того, в якому могли з’явитися перші живі організми на Землі. Його океан знаходиться під крижаною оболонкою товщиною близько 20–30 км.

“Насамперед ми не знайшли життя на Енцеладі і не виявили жодних ознак біологічної активності. Навіть якщо воно там існує, я сумніваюся, що ми змогли б зафіксувати це за допомогою приладів Cassini, які вже застаріли. Проте у нас є переконливі докази того, що всі три ключові фактори, необхідні для придатності до життя – рідка вода, джерело енергії та наявність необхідних елементів і органічних сполук – присутні на Енцеладі”, – пояснив Хаваджа.

Дослідники провели детальний хімічний аналіз крижаних частинок, безпосередньо відібраних із струменя під час прольоту Cassini зі швидкістю близько 64 800 км/год. Ці частинки – маленькі крижинки з підземного океану, які були викинуті лише за кілька хвилин до моменту збору, тому вони не зазнали значного впливу космічного випромінювання, на відміну від частинок, що утворюють кільце Сатурна. Таким чином, хімічні властивості цих крижаних частинок відображають складні хімічні реакції, що відбуваються в океані.

Європейське космічне агентство планує майбутню місію для повернення на Енцелад.