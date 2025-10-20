﻿
РФ не планує зупиняти бойові дії на території України, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що переговорна лінія Росії про зупинку військових дій на нинішніх позиціях не зазнала змін. Зокрема, він прокоментував інформацію про можливу відмову США передати Україні ракети Tomahawk, передає Interfax.

Ця тема неодноразово порушувалася, підіймалася з різними нюансами в ході контактів російсько-американських, і російська сторона щоразу давала відповідь і відповідь ця добре відома: послідовність позиції рф не змінюється. Якихось офіційних повідомлень на цю тему бути не може. Ми чуємо і слухаємо заяви з цього приводу, на це й орієнтуємося. Москва і Вашингтон також можуть обмінюватися позиціями щодо цього під час контактів на робочому та експертному рівнях, – сказав представник Кремля.

Водночас Пєсков відмовився коментувати повідомлення ЗМІ про нібито обговорення президентами Володимиром Путіним і Дональдом Трампом можливих “територіальних обмінів” між Україною та Росією. За його словами, підготовка до потенційного саміту Путіна і Трампа в Будапешті ще не почалася.

Поки що жодних деталей саміту РФ – США в Будапешті немає, належить зробити ще багато “домашньої роботи” по лінії зовнішньополітичних відомств, – зазначив він.

Водночас Росія продовжує наполягати на виведенні українських військ із територій, які намагається окупувати.

 

