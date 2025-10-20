﻿
Економіка

США не збираються приєднуватися до плану G7 щодо використання заморожених російських активів

США не збираються приєднуватися до плану G7 щодо використання заморожених російських активів

Американська сторона поінформувала європейських колег, що наразі не має наміру приєднуватися до плану країн "Групи семи" щодо використання заморожених російських активів, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

"За словами джерел, американські офіційні особи повідомили своїм європейським колегам, що поки що не приєднуватимуться до ініціативи, під час переговорів у кулуарах засідання Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні минулого тижня, побажавши не називати їхнього імені, оскільки переговори були конфіденційними", - пише Bloomberg у понеділок.

За словами одного з джерел, США пояснили своє небажання брати участь ризиками для ринкової стабільності. Інше джерело заявило, що на цьому етапі США просто не беруть жодних зобов'язань.

Агентство також зазначає, що всередині G7 є різні позиції щодо цього питання. Зокрема, Велика Британія та Канада підтримують європейську ініціативу, проте Японія дотримується такого самого підходу, що й США.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія розглядає можливість використання російських заморожених активів у розмірі близько EUR170 млрд, які наразі зберігаються у фінансовому депозитарії Euroclear у Брюсселі. Передбачається, що EUR140 млрд sз цих коштів підуть на "репараційний кредит" Україні. Очікується, що це питання розглядатимуть на саміті ЄС 23-24 жовтня.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СШАG7заморожені активи рф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Мирна угода зірвана: Ізраїль знову бомбардує Газу – аналітик назвав дві головні причини
Свiт 20.10.2025 13:33:44
Мирна угода зірвана: Ізраїль знову бомбардує Газу – аналітик назвав дві головні причини
Читати
Лувр відновив роботу після "пограбування століття": викрадено коштовності Наполеона та його дружин на мільйони євро
Культура 20.10.2025 13:16:16
Лувр відновив роботу після "пограбування століття": викрадено коштовності Наполеона та його дружин на мільйони євро
Читати
Трамп пропонує гарантії для України і РФ, відхиливши запит на ракети
Війна 20.10.2025 12:49:54
Трамп пропонує гарантії для України і РФ, відхиливши запит на ракети
Читати

Популярнi статтi