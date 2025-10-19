Підлітку із Сомалі висунуто звинувачення у вбивстві 17-річного громадянина України Вадима Давиденка, - ЗМІ

У столиці Ірландії 17-річному громадянину Сомалі висунули обвинувачення у вбивстві однолітка з України Вадима Давиденка. Про це повідомляє RTE News.

Обвинуваченого, ім’я якого не розголошується з огляду на вік, у п’ятницю ввечері, 17 жовтня, доправили до Дублінського окружного суду.

Його залишили під вартою, але на прохання адвоката перевели до Центру утримання неповнолітніх «Оберштаун» у столиці Ірландії.

Очікується, що він знову постане перед судом наступного вівторка, 21 жовтня.

За інформацією видання, 17-річний українець Вадим Давиденко тільки минулої неділі прибув до Ірландії з метою отримання притулку. В середу його смертельно поранили ножем у центрі опіки, підпорядкованому державній службі захисту дітей Tusla.

Як повідомляв ForUA, 15 жовтня у центрі екстреного розміщення в Дубліні від ножового поранення загинув 17-річний хлопець з України.

Поліція затримала іншого підлітка-іноземця, проте його відразу доправили в лікарню з порізами. Вважається, що загиблий і поранений були знайомі.