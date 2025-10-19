Атака дронів по Дніпропетровщині: постраждали 10 людей, горіли три багатоповерхівки

Через атаку БпЛА у Шахтарській громаді Синельниківського району постраждали 10 людей.

Про це в Телеграмі повідомив в.о.начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Укрінформ.

«Одна жінка у важкому стані. Горіли квартири у трьох багатоповерхівках», - наголосив він.

За словами Гайваненка, також зайнялася приватна оселя в Межівській громаді, у Миколаївській пошкоджена інфраструктура.

По Нікопольщині російські війська били з артилерії, застосували дрони. Потерпали райцентр і Покровська громада. В останній зайнявся дах приватного будинку.

Є також уточнення щодо наслідків влучання безпілотника, яке сталося там надвечір, додав він. Пошкоджені оселя місцевих, дві автівки, лінія електропередач.