﻿
Надзвичайні події

Атака дронів по Дніпропетровщині: постраждали 10 людей, горіли три багатоповерхівки

Атака дронів по Дніпропетровщині: постраждали 10 людей, горіли три багатоповерхівки

Через атаку БпЛА у Шахтарській громаді Синельниківського району постраждали 10 людей.

Про це в Телеграмі повідомив в.о.начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Укрінформ.

«Одна жінка у важкому стані. Горіли квартири у трьох багатоповерхівках», - наголосив він.

За словами Гайваненка, також зайнялася приватна оселя в Межівській громаді, у Миколаївській пошкоджена інфраструктура.

По Нікопольщині російські війська били з артилерії, застосували дрони. Потерпали райцентр і Покровська громада. В останній зайнявся дах приватного будинку.

Є також уточнення щодо наслідків влучання безпілотника, яке сталося там надвечір, додав він. Пошкоджені оселя місцевих, дві автівки, лінія електропередач.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в УкраїніДніпропетровщинаагресія рфатака дронів
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Німеччина інвестує €10 млрд у військові дрони, - Пісторіус
Свiт 18.10.2025 11:35:03
Німеччина інвестує €10 млрд у військові дрони, - Пісторіус
Читати
Зустріч Зеленського та Трампа: прориву нема
Полiтика 18.10.2025 11:22:34
Зустріч Зеленського та Трампа: прориву нема
Читати
Після двох годин розмови з Трампом Зеленський розраховує на тиск США на РФ
Полiтика 18.10.2025 07:26:11
Після двох годин розмови з Трампом Зеленський розраховує на тиск США на РФ
Читати

Популярнi статтi