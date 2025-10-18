У Португалії мусульманок почнуть штрафувати за нікаб чи бурку

Парламент Португалії схвалив заборону на носіння одягу, що закриває обличчя. Це може призвести до того, що мусульманок почнуть штрафувати за нікаб чи бурку.

Про це повідомляє суспільний мовник RTP.

Законопроєкт ініціювала ультраправа партія Chega, а своїми голосами його підтримали також Соціал-демократична партія, «Ліберальна ініціатива» та «Народна партія».

«Будь-хто, хто приїжджає до Португалії, звідки б він не був, з якого б регіону він не був, якими б не були його звичаї та релігія, повинен дотримуватися звичаїв і цінностей цієї країни та поважати їх», — заявив лідер партії Chega Андре Вентура під час дебатів.

У документі зазначається, що його метою є заборона «одягу, призначеного для приховування або перешкоджання показу обличчя», і наводяться схожі законодавчі ініціативи в Данії, Франції та Бельгії.

Винятки передбачають ситуації, коли носіння такого одягу обумовлене захистом здоров’я або професійними, художніми, розважальними чи рекламними цілями.

Порушникам загрожуватимуть штрафи від 200 до 2000 євро в разі недбалості та від 400 до 4000 євро в разі навмисного порушення службових обов’язків.

Тепер законопроєкт передадуть до спеціального комітету для доопрацювання перед остаточним голосуванням. Його також має підписати президент.

Соціалісти, зелені та комуністи виступили проти заборони, заявивши про переслідування іммігрантів. Із критикою також виступила правозахисна організація Amnesty International, яка вважає законопроєкт «дискримінаційним і таким, що порушує права жінок».

За словами правозахисників, ухвалення закону вплине на «приватність, право на свободу вираження поглядів та право на свободу мирних зібрань та демонстрацій».