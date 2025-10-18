﻿
Після двох годин розмови з Трампом Зеленський розраховує на тиск США на РФ

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом заявив, що розраховує на тиск США на РФ.

"Більше двох годин предметної розмови з президентом США Дональдом Трампом, яка може реально наблизити завершення цієї війни. Росія повинна припинити агресію, яку сама розпочала і яку свідомо затягує. Розраховуємо на тиск США", - написав він у телеграмі.

Зеленський зазначив, що вони обговорили всі ключові питання: українські позиції на полі бою, далекобійність та ППО і, звичайно, дипломатичні перспективи.

 Автор: Богдан Моримух

