В ірландському центрі для людей, що шукають захисту, зарізали ножем 17-річного українця

В ірландському Дубліні внаслідок поранення холодною зброєю помер 17-річний український підліток. Ще одного хлопця та жінку шпиталізували з травмами.

Про це пишуть Irish Times та Irish Independent.

Відомо, що інцидент стався напередодні, 15 жовтня, у житловому комплексі Grattan Wood, у центрі екстреного розміщення.

Агентство у справах дітей та сімей Tusla підтвердило, що це був житловий заклад на півночі Дубліна, який надає цілодобовий догляд і приймає людей, які шукають міжнародного захисту.

На місці події перебували й інші люди — підлітки та дорослі, — але їм вдалося втекти. У поліції розповіли, що прибули в житловий комплекс невдовзі після 11:00. Там виявили серйозно пораненого підлітка чоловічої статі — попри зусилля медиків, він помер на місці.

Нині тіло підлітка відправили на розтин. Після нього вирішуватимуть, як розслідувати справу.

Ще одного підлітка чоловічої статі — теж іноземця — заарештували на місці, але відразу ж відправили в лікарню з порізами. Його життю нічого не загрожує. Згодом до лікарні з незначними пораненнями також доставили жінку.

Нині правоохоронці встановлюють обставини інциденту, зокрема те, чи був перед цим конфлікт. RTE вказує, що поліцію викликали після сварки між двома підлітками — одного з України й іншого з Африки. Жінка, яка теж зазнала поранення, мовляв, є працівницею, яка намагалася втрутитися та зупинити бійку.

Зараз також намагаються зв’язатися з родичами загиблого, які можуть перебувати за кордоном.