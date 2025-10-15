Журналісти The Insider назвали підробкою копію закордонного паспорта РФ Труханова з матеріалів СБУ

Видання The Insider заявило, що копія закордонного паспорта РФ нібито мера Одеси Геннадія Труханова, яку опублікувала Служба безпеки України, є підробкою.

Як з'ясували журналісти, згідно з російськими базами даних, у Труханова було два російські паспорти: перший, номер якого починається з 4604, значиться як виданий 15 квітня 2003 року і потім втрачений, і другий, номер якого починається з цифр 4611, був виданий 24 березня 2011 року ГУ МВС по Московській області "замість втраченого".

У заяві на видачу цього паспорта, яка також є в розпорядженні The Insider, зазначено "у зв'язку з досягненням 45-річного віку".

фото The Insider

Згідно з інформацією СБУ, у 2017 році представники мера звернулися до російських уповноважених органів, і суд у Московській області скасував дійсність його внутрішнього паспорта РФ. Однак у додаткових поясненнях суд повідомив, що скасування або відмова від такого документа "не тягне за собою позбавлення громадянства Російської Федерації".

Однак копія закордонного паспорта, яку опублікувала СБУ, є очевидною підробкою, кажуть журналісти. З його номера випливає, що він був виданий другого листопада 2010 року (а зовсім не в грудні 2015) — і дійсно, паспорт з таким номером був виданий в цей день, але зовсім іншій людині, росіянці на ім'я Тетяна, яка успішно подорожує за цим паспортом до цього дня. Автори підробки забули навіть, що ім'я Геннадій і латинськими літерами теж транслітерується з двома n, зазначає The Insider.

фото СБУ

Судячи з даних про перетин кордону, після початку війни в 2014 році Труханов не бував у Росії (у всякому разі під своїм ім'ям) і немає жодних даних про наявність у нього будь-якого актуального російського закордонного паспорта.

Ймовірно, якби Труханов все-таки зважився приїхати до Росії після 2014 року, його там могли чекати проблеми: за російськими базами даних, російські спецслужби цікавилися Трухановим через його "причетність до розвитку українських подій 2013-2014" років (що б це не означало), зазначають також журналісти.

14 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, що ухвалив рішення щодо "осіб у яких виявили російське громадянство", не називаючи прізвища.