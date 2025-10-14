Єврокомісія планує розширити ініціативу “стіна дронів” для захисту не лише східного флангу, а й усього континенту. Це рішення з’явилося після того, як деякі держави-члени заявили, що почуваються покинутими, повідомляє Reuters.

За даними кількох неназваних чиновників ЄС, оновлена пропозиція під назвою “Європейська ініціатива щодо захисту від дронів” буде включена до “дорожньої карти оборонної готовності”, яку Єврокомісія представить у четвер, 16 жовтня.

Представники Єврокомісії зазначили, що мета проєкту — створити мережу датчиків, систем електронного глушіння та засобів ураження для протидії можливим вторгненням. Мережа охоплюватиме простір від країн Балтії до Чорного моря.

Держави Східної Європи вже висловили підтримку ініціативі. Водночас країни Південної та Західної Європи зауважили, що проєкт зосереджується лише на східному напрямку й нехтує загрозами дронів у їхніх регіонах.

Комісар Європейської оборони Андрюс Кубілюс натякнув на зміни у підході, використавши стару й нову назви проєкту під час виступу на конференції з питань оборони в Брюсселі.

“Ми пропонуємо Європейську стіну з дронів, точніше — Європейську ініціативу з захисту від дронів, як мережу боротьби з дронами для захисту всієї Європи та інші флагманські оборонні проекти”, — сказав він.

Ініціатива “стіна дронів” уперше була запропонована президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн як засіб захисту від російських безпілотників.

ЄС наголошує, що держави-члени повинні швидко розширити систему захисту від дронів, враховуючи останні випадки порушення повітряного простору кількох країн.

Нещодавно сім країн Євросоюзу, Україна та Єврокомісія провели переговори щодо створення “стіни дронів”. Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна “зробить усе необхідне, щоб стати частиною проекту”.

Попри політичну підтримку, ініціатива викликає дискусії в ЄС — зокрема щодо її вартості, доцільності та самої назви “стіна дронів”.