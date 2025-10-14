Алек Болдвін потрапив у ДТП: що зараз з актором

Актор Алек Болдвін потрапив у дорожню аварію, коли кермував автомобілем своєї дружини Гіларії.

Інцидент стався у Гемптоні, куди Болдвін приїхав на міжнародний кінофестиваль як співголова виконавчого комітету, пише таблоїд PageSix.

На своїй сторінці в Instagram 67-річний актор опублікував відео, у якому пояснив, що їхав разом із братом Стівеном, коли попереду різко виїхав сміттєвоз.

– Мене підрізав чоловік на величезному сміттєвозі, розміром із кита. Щоб не врізатися в нього, я вдарився у велике товсте дерево і розтрощив машину дружини, – розповів Болдвін.

Зірка зазначив, що ні він, ні його брат не постраждали, чого не скажеш про Range Rover Гіларії.

– Я розтрощив машину дружини й почуваюся через це погано, – зізнався актор.

На відео з місця події зокрема видно, що особливо постраждав капот позашляховика.

Ця історія доповнила серію проблем, що переслідують Алека Болдвіна після трагедії на знімальному майданчику фільму "Іржа".

ForUA нагадує, тоді в руках актора вистрілив реквізитний пістолет, який мав бути заряджений холостими патронами. Внаслідок цього загинула операторка українка Галина Гатчинс, а режисер Джоел Соуза отримав поранення.

Гіларія Болдвін пригадала, що наступного дня після загибелі Галини Гатчинс отримувала тривожні повідомлення від чоловіка, в яких він писав, що “хоче вбити себе”.