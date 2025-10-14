﻿
Суспiльство

Українців залишиться 10 мільйонів, - радник ОП

Українців залишиться 10 мільйонів, - радник ОП

Після завершення війни Україні потрібно залучити близько 10 мільйонів трудових мігрантів для того, щоб забезпечити позитивні зміни в економіці країни.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив президент "Київської школи економіки" і позаштатний радник глави Офісу президента Тимофій Милованов.

На запитання, скільки трудових мігрантів потрібно залучити для позитивних змін в економіці України, Милованов відповів: "Мільйонів 10. Готуйтеся до нової України. Якщо ми самі не навчимося бути розумнішими, будемо імпортувати не десятками тисяч, а мільйонами". 

За його словами, мігрантів насамперед доведеться залучати на робітничі професії.

"Подивіться, скільки в нас пенсіонерів, порахуйте співвідношення між тими, хто працює, і тими, хто вийшов на пенсію. Це критично", - заявив Милованов. 

Він також озвучив першочергові пріоритети для України.

"Перший пріоритет – вижити і війна, а другий пріоритет – щоб у нас була високопродуктивна, конкурентоспроможна європейського рівня нація. У Багряного в "Тигроловах", коли Григорій Многогрішний втікає з етапу на Сибір, він каже, що "краще померти біжучи, ніж жити гниючи". Так от ми вже не біжимо. Тут все гниє. Є частина справжньої України, яка бореться за існування і майбутнє, а є частина, яка продовжує гнити. І ми повинні її скинути. Гниле болото, що залишилося нам від Радянського Союзу, не дає нам випростатися", - каже президент KSE.

Нагадаємо, Мігранти з іншою культурою, мовою та релігією ніколи не вирішать демографічних проблем в Україні, - Гетманцев.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

економікаУкраїнамігранти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

На Київщині правоохоронець за 10 тис. доларів кришував наркобізнес
Надзвичайні події 13.10.2025 22:40:27
На Київщині правоохоронець за 10 тис. доларів кришував наркобізнес
Читати
Серед звільнених заручників ХАМАСу – українець, якому після потрапляння в полон оформили паспорт РФ
Суспiльство 13.10.2025 22:21:10
Серед звільнених заручників ХАМАСу – українець, якому після потрапляння в полон оформили паспорт РФ
Читати
Словенія виділила кошти на купівлю зброї для України: сума засекречена
Полiтика 13.10.2025 22:02:25
Словенія виділила кошти на купівлю зброї для України: сума засекречена
Читати

Популярнi статтi