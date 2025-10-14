Українців залишиться 10 мільйонів, - радник ОП

Після завершення війни Україні потрібно залучити близько 10 мільйонів трудових мігрантів для того, щоб забезпечити позитивні зміни в економіці країни.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив президент "Київської школи економіки" і позаштатний радник глави Офісу президента Тимофій Милованов.

На запитання, скільки трудових мігрантів потрібно залучити для позитивних змін в економіці України, Милованов відповів: "Мільйонів 10. Готуйтеся до нової України. Якщо ми самі не навчимося бути розумнішими, будемо імпортувати не десятками тисяч, а мільйонами".

За його словами, мігрантів насамперед доведеться залучати на робітничі професії.

"Подивіться, скільки в нас пенсіонерів, порахуйте співвідношення між тими, хто працює, і тими, хто вийшов на пенсію. Це критично", - заявив Милованов.

Він також озвучив першочергові пріоритети для України.

"Перший пріоритет – вижити і війна, а другий пріоритет – щоб у нас була високопродуктивна, конкурентоспроможна європейського рівня нація. У Багряного в "Тигроловах", коли Григорій Многогрішний втікає з етапу на Сибір, він каже, що "краще померти біжучи, ніж жити гниючи". Так от ми вже не біжимо. Тут все гниє. Є частина справжньої України, яка бореться за існування і майбутнє, а є частина, яка продовжує гнити. І ми повинні її скинути. Гниле болото, що залишилося нам від Радянського Союзу, не дає нам випростатися", - каже президент KSE.

