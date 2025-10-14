Зрадник допомогав рашистам бомбити Харків

СБУ затримала ще одного російського агента у Харкові.

Він коригував повітряні атаки рашистів по Силах оборони у прифронтовому місті, повідомляє СБУ.



За координатами фігуранта 5 червня цього року ворог здійснив масований удар по обласному центру.



Тоді окупанти атакували місто російськими дронами-камікадзе «Герань-2».



Після нічної атаки рф агент обходив місця «прильотів», щоб зафіксувати масштаби руйнувань і передати звіт своєму кураторові з рф.



Коригувальником виявився 48-річний працівник місцевої СТО, який потрапив до уваги окупантів через Телеграм-канал, де шукав «швидкі заробітки».



Виконуючи ворожі завдання, фігурант майже щодня об’їжджав місто велосипедом і намагався виявити об’єкти, де, на його думку, могли перебувати українські захисники.



Кіберфахівці СБУ затримали фігуранта «на гарячому», коли він вдома узагальнював нові координати потенційних «цілей».



Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

