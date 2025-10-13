﻿
Полiтика

Словенія виділила кошти на купівлю зброї для України: сума засекречена

Словенія виділила кошти на купівлю зброї для України: сума засекречена

Словенія приєднується до ініціативи PURL, у межах якої країни НАТО виділяють кошти на закупівлю американської зброї для допомоги Україні. Про це заявив прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте

Він зазначив, що точна сума пакету допомоги засекречена: 

«Я не можу розкрити суму, бо вона засекречена. І в мене наразі немає повноважень її розсекретити, але вона передбачена бюджетом Міністерства оборони на 2025 рік, тож це не є додатковими витратами».

За словами Голоба, допомога Словенії зосереджена виключно на оборонній зброї. Особливу увагу приділено засобам протиповітряної оборони для захисту українських енергетичних об’єктів від атак Росії.

Прем’єр наголосив, що Словенія вже тривалий час надає Україні оборонне озброєння та продовжує підтримувати країну в умовах війни.

Експерти відзначають, що участь Словенії у програмі PURL демонструє тісну координацію країн НАТО у посиленні оборонних можливостей України та забезпеченні захисту критичної інфраструктури від російських атак.

ForUA нагадує, голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що перший пакет програми PURL на суму 2 млрд доларів уже реалізується. Ще сім країн бажають доєднатись до програми.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Словениявійна в Українівійськова допомога Українізброя для України
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

15-річна одеситка підпалила авто за обіцянку винагороди, гроші не отримала, зате потрапила до буцегарні
Надзвичайні події 13.10.2025 16:05:14
15-річна одеситка підпалила авто за обіцянку винагороди, гроші не отримала, зате потрапила до буцегарні
Читати
Міноборони: після сплати штрафу військовозобов’язаного можуть знову оголосити в розшук
Суспiльство 13.10.2025 15:50:02
Міноборони: після сплати штрафу військовозобов’язаного можуть знову оголосити в розшук
Читати
На Львівщині солдати замість служби клали бруківку та встановлювали пам’ятники
Суспiльство 13.10.2025 15:33:00
На Львівщині солдати замість служби клали бруківку та встановлювали пам’ятники
Читати

Популярнi статтi