Словенія виділила кошти на купівлю зброї для України: сума засекречена

Словенія приєднується до ініціативи PURL, у межах якої країни НАТО виділяють кошти на закупівлю американської зброї для допомоги Україні. Про це заявив прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте

Він зазначив, що точна сума пакету допомоги засекречена:

«Я не можу розкрити суму, бо вона засекречена. І в мене наразі немає повноважень її розсекретити, але вона передбачена бюджетом Міністерства оборони на 2025 рік, тож це не є додатковими витратами».

За словами Голоба, допомога Словенії зосереджена виключно на оборонній зброї. Особливу увагу приділено засобам протиповітряної оборони для захисту українських енергетичних об’єктів від атак Росії.

Прем’єр наголосив, що Словенія вже тривалий час надає Україні оборонне озброєння та продовжує підтримувати країну в умовах війни.

Експерти відзначають, що участь Словенії у програмі PURL демонструє тісну координацію країн НАТО у посиленні оборонних можливостей України та забезпеченні захисту критичної інфраструктури від російських атак.

ForUA нагадує, голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що перший пакет програми PURL на суму 2 млрд доларів уже реалізується. Ще сім країн бажають доєднатись до програми.