В Ізмаїлі на нерегульованому перехресті загинув велосипедист

Поліціянти встановлюють обставини ДТП в Ізмаїлі, в якій загинув велосипедист.

Подія сталася 10 жовтня вранці на нерегульованому перехресті вулиць Телеграфна та Топольна. Про це інформують у поліції Одещини.

Поліціянти попередньо встановили, що 64-річний водій легкового автомобіля, рухаючись вулицею Телеграфна, скоїв зіткнення з велосипедистом, який їхав попереду і повертав ліворуч на вулицю Топольну.

Керманич двоколісника, на жаль, загинув. Особа чоловіка встановлюється. Водій автівки не постраждав.

На місці працювала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група районного відділу поліції.

Слідчі встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.