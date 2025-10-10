﻿
Свiт

В Україні загинув син проросійської депутатки парламенту Вірменії

На війні проти України загинув син депутатки вірменського парламенту Аменуї Кюрегян.

Про це повідомило вірменське видання «Грапарак».

За даними медіа, 28-річний син депутатки вже довгий час проживав у Росії, а на війну проти України він пішов медиком.

Як пише видання, син Аменуї Кюрегян загинув на війні ще в серпні, однак його тіло забрали з поля бою лише зараз та перевезли до Вірменії. Як повідомило медіа, його поховають поруч із батьком.

Аменуї Кюрегян — депутатка опозиційної проросійської фракції «Вірменія» та вірменської революційної партії «Дашнакцутюн».

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ВірменіярашистиАменуї Кюрегян
