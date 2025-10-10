Сенат США схвалив оборонний бюджет на 2026 рік із $500 млн для України

Сенат США схвалив законопроєкт про військові витрати країни на 2026 фінансовий рік, який, серед іншого, передбачає виділення $500 мільйонів на допомогу Україні. Про це інформують провідні світові медіа, включаючи Bloomberg, CNN, та Fox News.

Законопроєкт про оборонну політику був затверджений 9 вересня. Його ухвалили значною більшістю голосів – 77 «за» проти 20 «проти». Затягування розгляду було пов'язане з тим, що сенатори зосереджувалися на інших пріоритетних завданнях, зокрема на голосуванні щодо відновлення роботи уряду.

Цей документ вважається обов'язковим для ухвалення, оскільки він санкціонує ключові статті оборонних витрат: виплати військовим, проєкти військового будівництва, розробку озброєнь та встановлення геостратегічної політики.

Продовження фінансування для України

Одним із ключових пунктів, що стосуються України, є продовження терміну дії Ініціативи з надання сприяння Україні у сфері безпеки (USAI). Згідно з законопроєктом, її термін дії продовжується до 2028 року включно. Крім того, документ передбачає «розширення фінансування» цієї програми до рівня $500 мільйонів.

Попереду — узгодження з Палатою представників

Варто зазначити, що раніше, у вересні, Палата представників США вже ухвалила власну версію оборонного пакета, яка містила низку спірних моментів, підтриманих Республіканською партією. Як зазначає CNN, версія, схвалена Сенатом, містить «менше політичних проблем».

Тепер, після ухвалення Сенатом свого варіанта, обидві палати перейдуть до роботи в погоджувальному комітеті. Його завдання – врегулювати розбіжності між двома пакетами. Остаточний варіант законопроєкту має бути ухвалений обома палатами до кінця 2025 року.