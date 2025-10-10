﻿
Свiт

Мальта номінувала Трампа на Нобелівську премію миру

Мальта номінувала Трампа на Нобелівську премію миру

Міністр закордонних справ Мальти Ян Борг заявив, що номінував президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Про це повідомляє Times of Malta.

У своєму дописі на Facebook Борг опублікував фотографію, на якій він разом із Трампом, і пояснив, що номінація стосується успіхів американського президента у переговорах про мир між Вірменією та Азербайджаном, а також його зусиль щодо припинення воєн на Близькому Сході та в Україні. Міністр закликав Трампа продовжувати роботу на цих напрямках, зазначивши, що «радий бачити посилення зобов’язань, які наближають нас до миру».

Видання нагадує, що переможець Нобелівської премії миру 2025 року буде оголошений у п’ятницю, хоча термін подання кандидатур на премію закінчується 31 січня.

У січні 2025 року Ян Борг був одним із восьми високопоставлених урядовців світу, які взяли участь в інавгурації Дональда Трампа.

Трамп не приховує свого бажання отримати Нобелівську премію миру. Видання зазначає, що конкуренція з колишнім президентом Бараком Обамою підсилює його прагнення.

Раніше цю нагороду отримали ще троє президентів США: Теодор Рузвельт, Вудро Вільсон та Джиммі Картер. Картер отримав премію вже після завершення свого президентства за подальші мирні ініціативи.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

МальтаНобелівська премія мирулауреатТрамп Дональд
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

На Тернопільщині викрили мережу, що продавала дітям наркотики
Надзвичайні події 09.10.2025 21:01:12
На Тернопільщині викрили мережу, що продавала дітям наркотики
Читати
Нобелівська премія з літератури 2025: оголошено лауреата
Суспiльство 09.10.2025 20:42:30
Нобелівська премія з літератури 2025: оголошено лауреата
Читати
Мобілізація в РФ може призвести до ескалації війни, - Зеленський
Полiтика 09.10.2025 20:23:08
Мобілізація в РФ може призвести до ескалації війни, - Зеленський
Читати

Популярнi статтi