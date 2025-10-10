Мальта номінувала Трампа на Нобелівську премію миру

Міністр закордонних справ Мальти Ян Борг заявив, що номінував президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Про це повідомляє Times of Malta.

У своєму дописі на Facebook Борг опублікував фотографію, на якій він разом із Трампом, і пояснив, що номінація стосується успіхів американського президента у переговорах про мир між Вірменією та Азербайджаном, а також його зусиль щодо припинення воєн на Близькому Сході та в Україні. Міністр закликав Трампа продовжувати роботу на цих напрямках, зазначивши, що «радий бачити посилення зобов’язань, які наближають нас до миру».

Видання нагадує, що переможець Нобелівської премії миру 2025 року буде оголошений у п’ятницю, хоча термін подання кандидатур на премію закінчується 31 січня.

У січні 2025 року Ян Борг був одним із восьми високопоставлених урядовців світу, які взяли участь в інавгурації Дональда Трампа.

Трамп не приховує свого бажання отримати Нобелівську премію миру. Видання зазначає, що конкуренція з колишнім президентом Бараком Обамою підсилює його прагнення.

Раніше цю нагороду отримали ще троє президентів США: Теодор Рузвельт, Вудро Вільсон та Джиммі Картер. Картер отримав премію вже після завершення свого президентства за подальші мирні ініціативи.