Історична угода: Трамп заявив про досягнення першого етапу мирного плану між Ізраїлем та ХАМАС

Президент США Дональд Трамп у четвер рано-вранці оголосив про досягнення угоди щодо першого етапу мирного плану між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС. Ця новина стала найбільшим проривом у дворічному конфлікті в Секторі Гази.

У заяві, опублікованій у соціальних мережах, Трамп наголосив, що угода відкриває шлях до "Міцного, Тривалого та Остаточного Миру" і передбачає низку негайних та критично важливих кроків:

Звільнення всіх полонених: "Це означає, що УСІ полонені будуть звільнені найближчим часом", — написав Трамп, маючи на увазі близько 48 заручників, які досі утримуються в Газі.

Виведення ізраїльських військ: Ізраїль відведе свої війська до "погодженої лінії" як перший крок до повної деескалації.

Деталі першого етапу

За даними американських та міжнародних ЗМІ, перший етап мирного плану, про який оголосив Трамп, є частиною комплексного плану з 20 пунктів. Його ключові елементи, що стосуються негайних дій:

Припинення вогню та обмін: У рамках угоди планується негайне припинення вогню. ХАМАС, як очікується, звільнить усіх живих заручників. У відповідь Ізраїль, за попередньою інформацією, має звільнити сотні палестинських ув’язнених. Гуманітарна допомога та відступ: Паралельно з обміном, Ізраїль розпочне відведення своїх військ із більшої частини Сектора Гази та забезпечить безперешкодний потік гуманітарної допомоги.

Реакція сторін та міжнародної спільноти

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відреагував на заяву Трампа, написавши: "З Божою допомогою ми повернемо їх усіх додому", назвавши це "великим днем для Ізраїлю". Очікується, що ізраїльський уряд збереться для затвердження угоди.

Угруповання ХАМАС також підтвердило, що досягло угоди щодо пропозиції президента США, підкресливши, що вона включає виведення ізраїльських військ та обмін полоненими, і закликало країни-гаранти забезпечити повне виконання Ізраїлем умов припинення вогню.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш привітав угоду, закликавши всі сторони "повністю дотримуватися" її умов і наголосивши на необхідності "постійного припинення вогню" та безперешкодного доступу гуманітарної допомоги до спустошеного регіону.

Успішне завершення цієї угоди може стати найбільшим зовнішньополітичним досягненням адміністрації Трампа, який обіцяв швидко завершити конфлікт у Газі.