Чеські збройові заводи можуть експортувати зброю до України, якщо вони цього захочуть, - Бабіш

Лідер партії ANO і переможець парламентських виборів у Чехії Андрей Бабіш пообіцяв, що в разі формування уряду на чолі з його політсилою держава не виділятиме бюджетні кошти на постачання зброї Україні, повідомляє ČTK.

Бабіш заявив, що чеські збройові заводи можуть експортувати зброю до України, якщо вони самостійно цього захочуть. Він підкреслив, що Чехія вже робить внесок до бюджету ЄС, який надає допомогу Україні, і тому додаткових витрат з національного бюджету не планується.

«Ми не будемо давати Україні на зброю жодної крони. У нас немає грошей для Чеської Республіки», – зазначив політик.

ForUA нагадує, раніше Бабіш обіцяв скасувати так звану «снарядну ініціативу», яка забезпечує постачання Україні артилерійських боєприпасів. Водночас він пом’якшив риторику, заявивши, що ця допомога має координуватися на рівні НАТО.

Чеський президент Петр Павел раніше попередив, що скорочення або припинення підтримки України через цю ініціативу може зашкодити насамперед самій Чехії.