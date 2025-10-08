Для фінансування війни Кремль підвищує податки та скорочує соцпрограми

Проєкт федерального бюджету РФ на 2026-2028 роки передбачає перерозподіл ресурсів від соціальних і регіональних програм на користь військово-промислового комплексу та силових структур. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, російська влада планує підвищити ставку податку на додану вартість з 20% до 22%. Міністр фінансів Антон Сілуанов уже визнав, що це призведе до зростання цін і тиску на бізнес.

Для малого та середнього бізнесу у РФ з наступного року буде запроваджена нова система оподаткування: річний поріг доходу для спрощеної системи зменшиться в шість разів – з близько 723 тисяч доларів до 120 тис. дол.

Для ІТ-компаній скасують пільгові страхові внески: із 7,6% вони зростуть до 15%.

Зменшене буде також фінансування майже половини державних програм РФ – 18 із 51. Найбільше урізані видатки на «Хімічну та біологічну безпеку» (- 36%), «Розвиток авіаційної промисловості» (- 30%) та «Розвиток енергетики» (- 29%).

Водночас асигнування на «Розвиток електронної та радіоелектронної промисловості» в інтересах військово-промислового комплексу збільшать у 4,4 раза – до 2,2 млрд доларів у наступному році.

Посилення податкового навантаження та скорочення соціальних витрат, як зауважують у розвідці, є свідченням спроб російської влади утримати зростання військових видатків коштом населення.

Фонд пенсійного та соціального страхування РФ, який забезпечує виплати 40 млн пенсіонерів, цьогоріч матиме дефіцит близько 8,3 млрд доларів.

Водночас утримання ватажка рашистів Владіміра Путіна та його адміністрації наступного року знову подорожчає – до 354 млн доларів (близько 1 млн доларів у день). Ця сума перевищує річні бюджети таких регіонів, як Калмикія чи Єврейська автономна область.