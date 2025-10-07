Ігор Корж: 7 жовтня – біль Ізраїлю, який не минає

Ігор Корж - громадський діяч, засновник ГО «Європейський шлях України» спеціально для ForUA.

Два роки тому, 7 жовтня, бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. Вони вбивали цивільних людей, які жили поблизу сектора Газа, і тих, хто просто прийшов на фестиваль — слухати музику, святкувати життя, бути вільними.

Тоді ця трагедія здавалася настільки жорстокою і дикою, що людство мало б зробити висновки. Але, здається, світ не навчився нічого.

Минуло два роки — і ми бачимо нову хвилю ненависті. Антисемітизм більше не ховається. Він виходить на вулиці європейських міст, розквітає у соцмережах, у кампусах університетів, навіть у культурних середовищах.

І знову починають звучати абсурдні звинувачення: ніби Ізраїль — агресор. Але Ізраїль не нападав.

7 жовтня — це день, коли він став жертвою.

І все, що він робить зараз, — це спроба захистити себе, захистити своїх людей, закрити двері перед терором, щоб подібне більше ніколи не стало можливим.

Тоді, два роки тому, було вбито тисячі людей.

Сотні — викрадені й утримувані як заручники.

Більшість із них загинули, а дехто і досі перебуває в полоні, у жахливих умовах, про долю багатьох досі нічого не відомо. Це — частина того ж терору, про який світ воліє забути.

Так, війна страшна. Але ще страшніше — байдужість і перекручення правди.

Бо коли ми перестаємо бачити, хто напав і хто захищався, — ми втрачаємо совість.

7 жовтня — це не просто дата. Це нагадування про те, що зло не можна зрозуміти чи виправдати. Його завжди треба називати по імені.