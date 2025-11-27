Медики назвали овоч, який бореться з аутизмом

Вторинна рослинна сполука, що природним чином міститься в броколі та інших хрестоцвітих овочах, може зробити корисний терапевтичний внесок у лікування розладів аутистичного спектру (РАС). Відповідно, харчові добавки видаються перспективним варіантом допоміжної терапії.

Дослідники з Пекінського медичного університету Столичного університету досліджували терапевтичний вплив добавок сульфорафану на розлади аутистичного спектру в нещодавній оглядовій статті. Багатообіцяючі результати були опубліковані в журналі «BMC Pharmacology and Toxicology».

Що таке розлади аутистичного спектру?

Розлади аутистичного спектру – це неврологічні розлади розвитку, які можуть проявлятися, наприклад, через дефіцит соціального спілкування та взаємодії, нерозуміння соціальних ситуацій та обмежені, повторювані моделі поведінки.

Лікування зазвичай є мультидисциплінарним, де важливу роль відіграють поведінкова терапія, логопедія, трудотерапія та фізіотерапія. Також можуть використовуватися різні ліки, наприклад, для полегшення поведінкових проблем та контролю певних симптомів.

Сульфорафан для терапії

Сульфорафан, якого багато в хрестоцвітих овочах, таких як броколі, брюссельська капуста та цвітна капуста, у деяких дослідженнях виявився перспективною харчовою добавкою для лікування розладів аутистичного спектру, повідомляє дослідницька група. Однак дослідники додають, що терапевтична ефективність все ще є суперечливою, а основні фармакологічні механізми залишаються значною мірою неясними.

У метааналізі шести попередніх досліджень за участю 333 учасників експерти дослідили, який ефект насправді можна продемонструвати для добавок сульфорафану та які механізми лежать в його основі.

Значні переваги, що підтверджено доказами

Дані чітко показали, що прийом сульфорафану як протягом восьми-десяти тижнів, так і протягом чотирьох-п'яти тижнів значно знизив соціальну реакцію порівняно з плацебо, пояснює команда. Суттєвих відмінностей у побічних ефектах не спостерігалося.

Експерти також змогли визначити найважливіші молекули-мішені сульфорафану стосовно розладів аутистичного спектру та показати сигнальні шляхи, через які вони можуть впливати на клінічну картину.

Сульфорафан як допоміжна терапія

Сульфорафан, ймовірно, здійснює свою дію через антиоксидантні та протизапальні властивості, а також через модуляцію аутофагії. Дослідники вважають, що харчові добавки, що містять цей компонент броколі, можуть бути безпечною додатковою терапією для розладів аутистичного спектру.