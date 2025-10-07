Народ проти Президента: Макрон опинився у центрі скандалу після відставки Лекорню

Президент Франції, Емманюель Макрон, опинився під вогнем критики з боку власних громадян, які покладають на нього провину за відставку прем'єр-міністра Себастьєна Лекорню та поглиблення поточної політичної кризи в країні.

Згідно з результатами нещодавнього опитування, проведеного Odoxa-BackBone Consulting на замовлення видання Le Figaro, громадська думка Франції переважно вважає президента головним винуватцем ситуації.

Ключові висновки опитування:

Переважна відповідальність на Макроні: 57% опитаних французів вважають, що президент Емманюель Макрон є повністю винним у відставці Себастьєна Лекорню. Ще 30% покладають на нього часткову відповідальність . Це означає, що загалом 87% громадян певною мірою звинувачують президента.

Інші політичні сили: Набагато менше респондентів бачать головних винуватців серед інших політичних гравців: Парламентська більшість: 37% Сам Себастьєн Лекорню: 34% Парламентська опозиція: 32%



Ці настрої громадськості виходять на тлі зростаючих закликів до відставки самого французького президента. Ситуація є напруженою: у парламенті навіть заплановано розгляд питання його імпічменту.

Опитування, про яке пише Європейська правда, чітко засвідчує, що французькі громадяни сприймають нинішню політичну кризу не як наслідок дій прем'єр-міністра чи парламентських суперечок, а як прямий наслідок політики та дій глави держави.