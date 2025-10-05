Асада, ймовірно, отруїли у Москві, - SOHR

Сирійський центр з прав людини повідомив, що сирійського диктатора Башара аль-Асада, котрий нині переховується у Москві, виписали з лікарні після отруєння, повідомляє SOHR/Facebook.

Вранці 30 вересня Асад покинув лікарню на околиці російської столиці. Нині його стан стабільний.

Як поінформувало джерело, під час лікування Асада відвідували його брат Махер Асад та колишній генеральний секретар з питань президентства Мансур Азам.

За інформацією SOHR, диктатора отруїли. Зазначається, що сторона, яка здійснила замах, хотіла “поставити російський уряд у незручне становище та звинуватити його в усуненні Асада”.

Зауважимо, ЗМІ повідомляли що колишній президент звернувся по медичну допомогу ще 30 грудня, як тільки почав “сильно кашляти і задихатися”.

– Є всі підстави вважати, що було скоєно замах, – зазначило джерело.

Після приїзду лікарів стан колишнього сирійського президента погіршувався, і, поки медики надавали Асаду першу допомогу, надійшла вказівка ​​лікувати його вдома, а не поміщати до медичного закладу.

Лікарям вдалося стабілізувати стан Асада. Аналізи показали, що в його організмі нібито була отрута.

Раніше повідомляли, що сирійська влада зажадала від Москви видати колишнього президента Башара Асада та його найближчих соратників, котрі втекли до Росії після захоплення Дамаска повстанцями в грудні минулого року. Про це під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ РФ Михайлом Богдановим заявив фактичний лідер Сирії Ахмед Шараа.

ForUA нагадує, російська влада надала притулок поваленому президенту Сирії Башару Асаду та членам його сім’ї. Згодом стало відомо, що під особняком генерал-майора Махера аль-Асада, який є братом поваленого президента Сирії Башара Асада, виявили велику мережу тунелів. Родина політика, ймовірно, скористалася підземними переходами для втечі. Їм було надано політичний притулок у Росії. Перший заступник голови комітету з оборони РФ Олексій Журавльов заявив, що колишньому президенту Сирії Башару Асаду, який отримав притулок у Росії, потрібно дати російське громадянство.

Додамо, у січні французькі слідчі судді видали ордер на арешт скинутого президента Сирії Башара Асада.