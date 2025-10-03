Церкву Англії вперше очолила жінка

Колишню медсестру Сару Муллалі призначили архієпископкою Кентерберійською — найвищою керівницею Церкви Англії (після короля). Вперше цю посаду обійняла жінка, пише Sky News.

63-річна архієпископка родом з Вокінга в графстві Суррей, з 1999 по 2004 рік була головним медичним працівником Великої Британії. Вона одружена з Еамоном Муллалі, з яким має двох дітей.

У 2005 році вона була призначена дамою-командором Британської імперії за внесок у розвиток медсестринства та акушерства.

У 2014 році жінкам дозволили ставати єпископами. З 2015 по 2018 рік Сара Муллалі була єпископкою Кредітона, а у 2018 році її обрали єпископкою Лондона.

Процес вибору нового архієпископа є надзвичайно таємним, оскільки кандидатів відбирає Комісія з номінацій Королівства — комітет, очолюваний колишнім генеральним директором служби безпеки MI5.

Після того, як група досягає дві третини більшості щодо двох бажаних кандидатів, номінації подаються прем’єр-міністру, який вибирає одного з них для офіційного призначення королем.

Кандидати повинні бути віком не менше 30 років і, як правило, молодше 70 років, і історично це були люди, які вже обіймали високі керівні посади в міністерстві церкви або в інших організаціях Англіканської спільноти.

Довідка: Архієпископ Кентерберійський є найвищим керівником Церкви Англії, після короля, який є її верховним главою. Він очолює церкву та її діяльність у південних двох третинах Англії, а архієпископ Йоркський — у північних. Разом з усіма єпископами архієпископи визначають напрямок розвитку церкви та приймають рішення щодо її ролі в суспільстві.