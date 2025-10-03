Три інформаційні співрозмовники повідомили, що США допоможуть Україні знищити енергетику РФ без Tomahawks, - NBC News

Адміністрація Дональда Трампа готується надати Україні додаткову розвідувальну підтримку, аби допомогти Збройним силам точніше завдавати ударів по нафтогазовій інфраструктурі на території Росії.

Про це повідомляє NBC News, посилаючись на трьох поінформованих співрозмовників.

Як зазначається, це стане першим кроком із розширення обсягу американської розвідданих для Києва після повернення Трампа до президентського крісла у січні.

Передбачається, що нові заходи дозволять українській стороні ефективніше визначати розташування систем протиповітряної оборони та планувати траєкторії атак. Це, своєю чергою, має підвищити результативність використання безпілотних апаратів і ракет великої дальності, пояснили джерела видання.

Крім того, йдеться про координацію у сфері застосування перспективних зразків далекобійного озброєння, яке США можуть передати країнам НАТО для подальшого постачання Україні.

За даними NBC, Трамп вже доручив військовим відомствам підготуватися до обміну даними розвідки. Один зі співрозмовників, знайомий із внутрішніми дискусіями в Білому домі, назвав ці кроки "суттєвим переломним моментом" у підході адміністрації до підтримки Києва.

Останнім часом сам Дональд Трамп посилив свою риторику щодо Москви, назвавши її "паперовим тигром" і заявивши, що Україна здатна перемогти у війні та повернути всі окуповані території. Також він закликав європейські країни відмовитися від імпорту нафти й газу з Росії.