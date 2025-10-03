﻿
Війна

ССО уразили два ворожі радіолокаційні комплекси П-14Ф "Лена" та "Сопка-2"

Сили спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України ударними дронами атакували РЛС (радіолокаційну станцію) дальнього виявлення П-14Ф "Лена" та трасовий радіолокаційний комплекс "Сопка-2". Про це повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій.

Так, РЛС П-14Ф "Лена" була елементом системи контролю повітряного простору навколо російської військової авіабази Бутурлинівка, що у Воронезькій області.

Трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК "Сопка-2" була елементом системи суцільної стіни пеленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною. ТРЛК "Сопка-2" українські дрони уразили в селі Гармашівка Воронезької області.

Обидва ворожі радіолокаційні комплекси були націлені на протидію українським безпілотникам.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ЗСУССОвійна в Україніагресія рф
