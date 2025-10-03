Російська атака у ніч проти 3 жовтня по газовидобувних активах групи «Нафтогаз» була найбільш масованою з початку повномасштабної війни.

Про це повідомили у НАК «Нафтогаз».

По потужностях на Харківщині й Полтавщині окупанти випустили 35 ракет (серед них — балістичні) та 60 дронів. Частину з них збити не вдалося.

Внаслідок цієї атаки значна частина обʼєктів «Нафтогазу» пошкоджена. Частина руйнувань — критичні.

«Цілеспрямований терор проти цивільних обʼєктів, які забезпечують видобуток та підготовку газу, що використовуються для забезпечення нормального життя людей. Жодного воєнного сенсу. Черговий прояв російської підлості, націлений виключно на те, щоб зірвати опалювальний сезон і позбавити нас можливості опалювати будинки українців узимку», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Нині на місці працюють фахівці «Нафтогазу», ДСНС та інші аварійні служби. Триває ліквідація наслідків удару.

«Працюємо з партнерами України, щоб реагування на цей удар та його вплив на загальну ситуацію було оперативним та достатнім. Терор ніде не має досягати своєї мети», — підкреслив Сергій Корецький.

За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі росіяни завдали комбінованого удару по території України. Основним напрямком удару були об’єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектору) у Харківській та Полтавській областях.

Також унаслідок нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області. За даними «Укренерго» унаслідок ракетно-дронових ударів знеструмлені споживачі в кількох регіонах. Найскладнішою залишається ситуація в Сумській та Чернігівській областях, де пошкодження на енергооб’єктах найсуттєвіші.

Загалом окупанти запустили 416 засобів повітряного нападу: 381 ударний БпЛА, 7 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23, 21 крилату ракету «Іскандер-К», 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряна оборона збила/придушила 320 повітряних цілей. Зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.