﻿
Свiт

Британець вижив після падіння з трикілометрової висоти

Британець вижив після падіння з трикілометрової висоти

У штаті Невада стався інцидент із тандемним стрибком з парашутом, унаслідок якого постраждав громадянин Великої Британії Мітчелл Дікін. Під час виконання стрибка на висоті близько трьох кілометрів не розкрилися ні основний, ні запасний парашут, пише Daily Mail.

Як розповіли у виданні, Дікін стрибав разом із інструктором Хіроном Аркосом Понсе. Обидва чоловіки вижили після падіння.

Постраждалий британець отримав численні травми, зокрема перелом тазу та ребер, пошкодження нирки й перфорацію легені. Йому провели операцію, під час якої таз було зафіксовано металевими пластинами. Зараз Дікін перебуває на етапі відновлення, тоді як стан його інструктора оцінюється як критичний.

Фото: Daily Mail

Розслідуванням причин події займається Федеральне управління цивільної авіації США.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАрозслідуваннябританецьстрібок з парашутом
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Народний депутат Сергій Нагорняк організував патріотичний захід з нагоди Дня захисників та захисниць
Суспiльство 02.10.2025 18:30:28
Народний депутат Сергій Нагорняк організував патріотичний захід з нагоди Дня захисників та захисниць
Читати
У Харкові проректор фіктивно зараховував ухилянтів до університету
Суспiльство 02.10.2025 18:23:38
У Харкові проректор фіктивно зараховував ухилянтів до університету
Читати
Мерц через три тижні чекає на рішення щодо використання російських активів на користь України
Полiтика 02.10.2025 18:12:00
Мерц через три тижні чекає на рішення щодо використання російських активів на користь України
Читати

Популярнi статтi