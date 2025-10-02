Британець вижив після падіння з трикілометрової висоти

У штаті Невада стався інцидент із тандемним стрибком з парашутом, унаслідок якого постраждав громадянин Великої Британії Мітчелл Дікін. Під час виконання стрибка на висоті близько трьох кілометрів не розкрилися ні основний, ні запасний парашут, пише Daily Mail.

Як розповіли у виданні, Дікін стрибав разом із інструктором Хіроном Аркосом Понсе. Обидва чоловіки вижили після падіння.

Постраждалий британець отримав численні травми, зокрема перелом тазу та ребер, пошкодження нирки й перфорацію легені. Йому провели операцію, під час якої таз було зафіксовано металевими пластинами. Зараз Дікін перебуває на етапі відновлення, тоді як стан його інструктора оцінюється як критичний.

Фото: Daily Mail

Розслідуванням причин події займається Федеральне управління цивільної авіації США.