Очільник Кремля Володимир Путін поскаржився, що Москва двічі хотіла вступити в НАТО, але їй відмовили, пише РБК.

На засіданні Міжнародного дискусійного клубу “Валдай” він сказав, що Москва двічі (у 1954-му і в 2000 році) пропонувала розглянути можливість прийняття її до НАТО, але отримала відмови “з порога”. У 1954 році в СРСР при владі перебував Микита Хрущов, а в 2000-му в Росії — Путін.

За його словами, пропозицію про вступ до НАТО він зробив під час візиту президента США Білла Клінтона до Москви. Американський лідер буцімто спочатку сказав, що “це можливо”, але потім повідомив, порадившись “зі своїми”, що це “нереально”.

“Ми були готові до спільної роботи, (…) але наші західні колеги виявилися не готовими звільнитися від полону геополітичних та історичних стереотипів“, — поскаржився російський диктатор.

ForUA зазначає, що посол РФ у Франції Олексій Мєшков заявив, що збиття російського літака, який порушить повітряний простір НАТО, означатиме початок війни між РФ і Альянсом.