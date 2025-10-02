Жорсткі графіки відключень вводяться через масовану атаку РФ на енергетичну інфраструктуру

Сьогодні, 2 жовтня, у Чернігівській області запровадили жорсткі графіки обмеження електропостачання після масованої атаки Росії напередодні. Внаслідок ударів по об’єктах інфраструктури споживачі вже відчули перебої зі світлом. «Усі вчора на собі відчули "привітання" рашистів з Днем захисників і захисниць України. Тепер маємо чимало роботи і доволі жорсткі графіки обмеження електропостачання», — йдеться у повідомленні АТ "Чернігівобленерго". Наразі тривають відновлювальні роботи, а фахівці працюють у цілодобовому режимі для стабілізації роботи мережі.

Вчора, 1 жовтня, росіяни завдали удару по енергетичному об’єкту на Київщині, внаслідок чого частина Чернігівської області залишилася без світла. Масштабна аварія в мережі призвела до відключення понад 307 тисяч споживачів у кількох районах області. Наявних потужностей енергосистеми виявилося недостатньо, щоб одночасно забезпечити всіх абонентів.

У “Чернігівобленерго” повідомили, що з 20:00 1 жовтня запроваджено погодинні відключення електроенергії, залучено чотири черги. Схема передбачає: три години зі світлом та шість годин без електроенергії. Ситуацію в енергосистемі регіону компанія назвала критичною.

