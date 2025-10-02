Посилення тиску: ЄС планує найжорсткіші антиросійські санкції за роки війни

Європейський Союз планує запровадити новий пакет жорстких санкцій проти Росії, який торкнеться трьох ключових сфер: енергетики, фінансових послуг та торгівлі.

«Ми більше не пропонуємо поетапні санкції, а пропонуємо значно жорсткіші заходи щодо енергетики, фінансових послуг і торгівлі», — зазначила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці у соцмережі Х.

Нові обмеження стануть частиною 19-го пакета санкцій, який наразі обговорюють країни-члени ЄС. Зокрема, один із ключових заходів передбачає повну відмову від імпорту російського газу до 1 січня 2027 року, що істотно зменшить доходи Кремля від енергетики та посилить залежність РФ від внутрішніх ресурсів.

Євросанкції також передбачатимуть обмеження для російських фінансових установ та компаній, які займаються зовнішньою торгівлею, що ускладнить їх доступ до європейських ринків і кредитів. За словами фон дер Ляєн, це дозволить ЄС «сильно впливати на економіку Росії і змусити її керівництво переглянути свої агресивні дії».

Посли країн ЄС можуть узгодити нові заходи вже найближчими днями. Як очікують європейські експерти, пакет 19-го санкційного пакета стане одним із найжорсткіших обмежень проти Росії з початку війни в Україні і матиме довгостроковий ефект для енергетичного ринку Європи.

Фон дер Ляєн також зазначила, що нові санкції розробляються з урахуванням стабільності європейських енергоринків і не повинні створювати надмірного тиску на споживачів у країнах-членах ЄС. «Ми працюємо над тим, щоб забезпечити баланс між тиском на Росію і захистом європейської економіки», — наголосила вона.

Таким чином, 19-й пакет санкцій об’єднує економічний, фінансовий та енергетичний тиск на Москву, демонструючи єдність ЄС у протидії агресії Росії та намір продовжувати політику санкцій на довгостроковій основі.

Як повідомляло раніше ForUa, три провідні країни ЄС сплатили Росії більше за газ, ніж витратили на допомогу Україні.